"Плевать я хотел": реакция губернаторов РФ на санкции со стороны Великобритании

29 российских губернаторов, в том числе главы трех сибирских регионов, попали в расширенный секционный список Великобритании. Руководители субъектов федерации эту новость восприняли шутками и сарказмом

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов считает, что причиной, по которой Великобритания ввела санкции в его отношении – активное участие губернатора и его команды в восстановлении Донбасса. "Помогали и будем помогать" – заключил Артамонов.

Курский губернатор Роман Старовойт под западными санкциями находится с 2014 года, с начала строительства Крымского моста. "За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России", - цитирует главу области его пресс-служба.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев воспринял новость "с усмешкой". По его словам, персональные санкции – свидетельство того, что он ведет работу в правильном направлении. "Служу России!", - добавил Гусев.

"Плевать я хотел на эти санкции", - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов, добавив, что рад введению ограничительных мер. "Ну наконец-то", - заявил глава Тюменской области Адександр Моор в ответ на новость о включении в санкционный список. "Дождался!", - вторит коллеге руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко.

Британское правительство расширило санкции в отношении России. Под персональные ограничения попали главы 29 регионов РФ, им будет запрещен въезд в Великобританию, будут также арестованы их активы на территории Соединенного Королевства.

"Они попали в санкционный список из-за того, что являются руководителями российских регионов", — сообщается на сайте британского кабмина.

анкции введены против губернаторов Амурской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской, Тамбовской областей.

В санкционном списке также числятся главы Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Коми, Якутии и Ямало-ненецкой автономной округа, а также главы Алтайского, Ставропольского и Красноярского краев.

Под санкциями Британии оказались также глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Севастополя Михаила Развожаев и глава Минюста Константин Чуйченко. Кроме того, ограничительные меры коснулись главы правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики Владислава Кузнецова.

Введены санкции также против племянников миллиардера Алишера Усманова – по данным британских властей, их зовут Сарвар и Санжар Исмаиловы.

Наконец, ограничения также ввели против британского журналиста Грэма Филипса, он ранее работал в качестве стрингера на телеканал RT.