Губернатор Новосибирской области потребовал лучше контролировать цены

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе будет жесткий контроль за ценами – он потребовал остановки искусственного роста цен. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.
Травников уточнил, что некоторые магазины, даже сетевые, пытались в первые недели марта 2022 года поднимать цены на различные продукты – это не естественная инфляция. По его словам, на рост цен повлияло лишь желание заработать дополнительные средства.
Он отметил, что сейчас необходимо начать контролировать еще больше магазинов – их будут проверять: ФАС, прокуратура и другие ведомства.
Напомним, что главам районов Новосибирска разослали письмо с требованием донести до местных жителей о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля.