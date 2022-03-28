Губернатор Новосибирской области потребовал лучше контролировать цены

Губернатор Новосибирской области потребовал лучше контролировать цены
Губернатор Новосибирской области потребовал лучше контролировать цены
Сегодня, 15:58ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава региона призвал остановить искусственный рост цен и лучше вести за магазинами контроль

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе будет жесткий контроль за ценами – он потребовал остановки искусственного роста цен. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.

Травников уточнил, что некоторые магазины, даже сетевые, пытались в первые недели марта 2022 года поднимать цены на различные продукты – это не естественная инфляция. По его словам, на рост цен повлияло лишь желание заработать дополнительные средства.

Он отметил, что сейчас необходимо начать контролировать еще больше магазинов – их будут проверять: ФАС, прокуратура и другие ведомства.

Напомним, что главам районов Новосибирска разослали письмо с требованием донести до местных жителей о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля.

Материалы по теме:
ценыкризис
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы