Какие законы изменятся в России в апреле 2022 – сообщает Государственная Дума

Упрощенная соцподдержка и доступ к «Госуслугам» для детей

С начала апреля в России упростят получение социальной поддержки благодаря тому, что реквизиты банковских счетом будут передаваться в информационные системы в установленном порядке. Согласие на это можно будет дать через систему идентификации и аутентификации.