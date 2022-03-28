Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 28 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 28 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 28 марта 2022
Сегодня, 05:20ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили склад зенитных ракет под Киевом. Крылатыми ракетами нанесен удар по радиоремонтному заводу и базе горючего во Львове.

Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для ВВС Украины, средств РЭБ и прицелы для танков, сообщил на брифинге 27 марта специальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооруженными Силами РФ уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 км юго-западнее Киева. Также уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российские военнослужащие обеспечили безопасный вывоз 90 граждан России, Молдовы и Украины из Херсонской области.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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