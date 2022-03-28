Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 28 марта 2022

Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для ВВС Украины, средств РЭБ и прицелы для танков, сообщил на брифинге 27 марта специальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
Вооруженными Силами РФ уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 км юго-западнее Киева. Также уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские военнослужащие обеспечили безопасный вывоз 90 граждан России, Молдовы и Украины из Херсонской области.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.