Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 28 марта 2022

Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На предприятии ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для ВВС Украины, средств РЭБ и прицелы для танков, сообщил на брифинге 27 марта специальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.