Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о пытках военнопленных из России

«Он видел немецких оккупантов, видел румын, было много пугающих слухов о мадьярах (именно так называли этих союзников фашистской Германии), но самыми страшными – теми, кого все боялись, – отец называл «своих». Тех представителей местного населения, кто пошёл на службу оккупационному фашистскому режиму – бургомистры, старосты, полицаи, хиви. Они говорили на родном языке, всех знали, от них невозможно было спрятаться, что-то утаить, они отличались особой жестокостью. Именно они проводили поиск и казни участников антифашистского подполья, боролись с партизанами, проводили карательные операции, организовывали высылку в Германию мирного населения, оставшегося на временно оккупированной территории. Именно они проводили акции поиска и уничтожения евреев», – написал Анатолий Локоть.