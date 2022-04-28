Мэрия Новосибирска начала печатать документы на черновиках

Мэрия Новосибирска стала печатать документы на использованной бумаге – это может быть в целях экономии из-за проблем с её поставками в регион

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова рассказала, что официальные документы в мэрии города теперь печатают на черновиках. Пирогова предположила, что так печатать документы стали для экономии средств в сложившейся экономической ситуации в России. Раньше были проблемы с заключением договоров на поставку бумаги. «Я это заметила только сегодня, это было первое письмо, которое прислали в таком формате. Это отрадно с точки зрения экологии, так как мы давно обсуждали это в Совете депутатов», - сказала депутат для НГС. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов заявил, что такие документы не видел. Он считает, что такая печать будет использоваться только под те бумаги, где не нужна подпись или печать.

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