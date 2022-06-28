Девять треков будет на форуме «Технопром-2022» в Новосибирской области

Девять треков составят основную программу, основной из треков – актуальные вопросы научно-технологической политики, а также – проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, научно-технологическая и производственная кооперация и другие темы.
Как прокомментировала в ходе пресс-конференции заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, в этом году форум пройдет в более интересном формате, впервые он будет проводиться четыре дня. «Технопром» включен в сетку федеральных мероприятий и станет ежегодным масштабным форумом федерального уровня, в этом году он пройдет в формате Российской технологической недели, тема этого года говорит сама за себя – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», – подчеркнула Ирина Мануйлова. – Оргкомитет форума в этом году возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, что свидетельствует о высоком уровне нашего «Технопрома», цель которого – содействовать повышению технологического суверенитета России. Площадкой для проведения форума определен МВК «Новосибирск Экспоцентр», в этом году мы отходим от жестких ограничений по коронавирусу. На пленарном заседании форума в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России – эти вопросы являются вопросами безопасности и даже вопросами выживания для страны».
Кроме того, замгубернатора подчеркнула, что предлагается обсудить возможности институтов, национальных проектов, роль науки и научных организаций, системы РАН, системы образования, а также отдельных регионов, организаций и структур в достижении технологического суверенитета страны.
Программа форума включит девять треков: «Актуальные вопросы научно-технологической политики», «Проекты мегасайенс: фундаментальная наука и прикладные задачи», «Наука и новые технологии в энергетике. Зеленая экономика», «Агротехнологии и продовольственная безопасность», «Старт Десятилетия науки и технологий в России», «Медицина высоких технологий и качество жизни», «Научно-технологическая и производственная кооперация», «Цифровые технологии в новой реальности», «Кадры для научно-технологического прорыва», «Генетика, биотехнологии и биологическая безопасность».
Одним из интересных прикладных направлений станет презентация пяти станций СКИФ – будут представлены руководители этих станций, тематика их исследований, благодаря чему в дальнейшем будут совмещаться научная база с реальным сектором экономики и производства.
В «Технопроме-2022» предполагается участие федеральных руководителей, в числе которых представители Правительства РФ, руководители ведущих федеральных министерств, представители ведущих госкорпораций, институтов развития, технологических компаний.
Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН. Тема форума: «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Цель форума – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счёт повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры.
Заполнить заявку на участие и пройти аккредитацию представителям СМИ можно на официальном сайте форума «Технопром», где также представлена форма обратной связи для вопросов организаторам.