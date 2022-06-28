Девять треков будет на форуме «Технопром-2022» в Новосибирской области

Как прокомментировала в ходе пресс-конференции заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, в этом году форум пройдет в более интересном формате, впервые он будет проводиться четыре дня. «Технопром» включен в сетку федеральных мероприятий и станет ежегодным масштабным форумом федерального уровня, в этом году он пройдет в формате Российской технологической недели, тема этого года говорит сама за себя – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», – подчеркнула Ирина Мануйлова. – Оргкомитет форума в этом году возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, что свидетельствует о высоком уровне нашего «Технопрома», цель которого – содействовать повышению технологического суверенитета России. Площадкой для проведения форума определен МВК «Новосибирск Экспоцентр», в этом году мы отходим от жестких ограничений по коронавирусу. На пленарном заседании форума в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России – эти вопросы являются вопросами безопасности и даже вопросами выживания для страны».