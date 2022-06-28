Волгоградская область поможет восстановить Станично-Луганский район ЛНР

Сегодня, 28 июня, свой рабочий день глава Волгоградской области провел в ЛНР. После оформления соответствующих документов о сотрудничестве с ЛНР Бочаров встретился с местными жителями Станично-Луганского района. В ходе встречи состоялся разговор о первоочередных задачах, которые предстоит решить в ближайшее время. Так, говорилось о помощи в проведении уборочной страды, о подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании, а также о приготовлениях к новому учебного году и отопительному сезону. Об этом пишет gorvesti.ru.
В Луганске Андрей Бочаров возложил цветы к обелиску Героям Великой Отечественной войны и к монументу защитникам Луганской народной республики «Они отстояли Родину».
«Сегодня проведена масштабная подготовительная работа для участия региона в восстановлении мирной жизни на территориях ЛНР, — рассказал Бочаров. — Мы обсудили, что в кратчайшие сроки сформируем медицинские поезда с волгоградскими специалистами для проведения профосмотров жителей ЛНР. Кроме того, мы окажем помощь в лечении особо тяжелых случаев заболеваний, а также детей в волгоградских клиниках».
Сегодня Волгоградская область обладает большим практическим опытом, чтобы выполнить все поставленные задачи в регионе. Начиная с 2014 года в области построено и отремонтировано 3,2 тыс. км дорог, 67 детских садов, введены в эксплуатацию 6 новых школ и реконструировано 600 учреждений здравоохранения. Кроме того, реализовано более 1,5 тыс. проектов благоустройства.
Намеченные планы обеспечены стопроцентным финансированием из бюджетов всех уровней. Ежегодно сельские поселения и районы Волгоградской области получают новые трактора, цистерны, пожарные машины и другой спецтранспорт для решения вопросов локального значения.
Волгоградские строители уже приступили к ремонту дорог и социальных объектов ЛНР. Кроме того, Волгоградская область направила в Станично-Луганский район более 80 тонн гуманитарного груза, а также стройматериалы и необходимую технику.
Напомним, что Станично-Луганский район вошёл в состав ЛНР в феврале 2022 года после освобождения в ходе специальной военной операции.