Волгоградская область поможет восстановить Станично-Луганский район ЛНР

Сегодня, 28 июня, свой рабочий день глава Волгоградской области провел в ЛНР. После оформления соответствующих документов о сотрудничестве с ЛНР Бочаров встретился с местными жителями Станично-Луганского района. В ходе встречи состоялся разговор о первоочередных задачах, которые предстоит решить в ближайшее время. Так, говорилось о помощи в проведении уборочной страды, о подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании, а также о приготовлениях к новому учебного году и отопительному сезону. Об этом пишет gorvesti.ru.