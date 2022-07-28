Новосибирский депутат Илья Поляков вышел из состава директоров ГК «Стрижи»

Новосибирский депутат Илья Поляков вышел из состава директоров ГК «Стрижи»
Новосибирский депутат Илья Поляков вышел из состава директоров ГК «Стрижи»
28 июля, 14:54ПолитикаФото: Илья Поляков/ телеграм-канал
Депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков вышел из состава учредителей группы компаний «Стрижи». Об этом он написал в своем Telegram-канале 28 июля.

Поляков отметил, что сложил полномочия ещё 25 июля. В его планах много других важных дел, а этот этап жизни позади. При этом он не исключал продолжения сотрудничества с коллегами.

«Вместе с партнёрами мы построили новостройки на месте бараков, преобразили Карьер Мочище, обновили школы и детские сады. Сейчас в планах другие проекты», - пишет Илья Поляков.

Компанию возглавил бизнесмен Игорь Белокобыльский. В своем посте депутат поблагодарил коллегу за проделанную совместно работу.

Напомним, ГК «Стрижи» основали в 2012 году. В состав руководителей ранее входил депутат Илюхин, но он прекратил эту деятельность 6 лет назад.

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