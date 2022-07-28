Новосибирский депутат Илья Поляков вышел из состава директоров ГК «Стрижи»

Поляков отметил, что сложил полномочия ещё 25 июля. В его планах много других важных дел, а этот этап жизни позади. При этом он не исключал продолжения сотрудничества с коллегами.
«Вместе с партнёрами мы построили новостройки на месте бараков, преобразили Карьер Мочище, обновили школы и детские сады. Сейчас в планах другие проекты», - пишет Илья Поляков.
Компанию возглавил бизнесмен Игорь Белокобыльский. В своем посте депутат поблагодарил коллегу за проделанную совместно работу.
Напомним, ГК «Стрижи» основали в 2012 году. В состав руководителей ранее входил депутат Илюхин, но он прекратил эту деятельность 6 лет назад.