В Госдуме предложили заняться мигрантами после убийства девушки в Новосибирске

В Госдуме предложили заняться мигрантами после убийства девушки в Новосибирске
В Госдуме предложили заняться мигрантами после убийства девушки в Новосибирске
28 июля, 08:45ПолитикаФото: СУ СК РФ по НСОПредполагаемый убийца сознался в преступлении на камеру
Депутаты Госдумы заявили об ужесточении контроля закона о мигрантах на территории России. Информация появилась в Телеграм-канале фракции ЛДПР в ГД после громкого убийства 17-летней девушки-подростка в Нижней Ельцовки 26 июля 2022 года.

Напомним, убийца несовершеннолетней оказался ее бывший бойфренд – уроженец Таджикистана. 27-летний мужчина нанес возлюбленной не менее 15 ударов ножом. Сначала предполагаемый преступник хотел сбежать из России на Родину, но его поймали на Хилокском рынке в Новосибирске.

«Эта трагедия - лишнее подтверждение тому, что закон о выдворении и запрете на въезд должен строго соблюдаться»,

заявили депутаты.

Кроме того, в сообщении указано, что мигрант ранее уже был судим. Его не раз замечали за угрозами убитой. Мать подростка обращалась в полицию, но та бездействовала.

«Однако всё это почему-то не стало поводом для его выдворения из России. ЛДПР выступает против такого подхода. Россия – гостеприимная страна, но нам не нужен импорт криминала! И необходимость в трудовых ресурсах не может быть оправданием, чтобы закрывать глаза на такие «звоночки»,

говорится в сообщении канала.

Теперь ЛДПР подготовит предложения на законодательном уровне, чтобы ужесточить правила принудительного выдворения мигрантов и усилить контроль за их нахождением в России. Также депутаты предложили обязать мигрантов за свой счет каждый квартал проводить наркологическую экспертизу.

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Убийство 17-летней девушки мигрантом под Новосибирском
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