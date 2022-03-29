Ограничат въезд в Россию: полный список 48 недружественных стран

28 марта 2022 года глава МИД Сергей Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран. Об этом министр иностранных дел заявил на заседании генсовета «ЕР» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
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«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с «недружественными» действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Также в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них будет облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — сообщил Сергей Лавров во время прямой трансляции на телеканале «Россия 24».
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Большинство стран после начала специальной военной операции на Украине ввели новые санкции против России. При этом правительство РФ 7 марта 2022 года утвердило список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия.
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Недружественные страны России по алфавиту
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.
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Из президентского указа следует, что российское государство, граждане и компании, которые имеют валютные обязательства перед иностранными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться с ними в рублях.
Ранее Atas.info писал, что благодаря китайской платежной системе UnionPay, можно использовать за рубежом карту «Мир», которая поможет заменить россиянам Visa и Mastercard. Картой можно пользоваться в 180 странах мира, в том числе в недружественных. Полный список стран, где работает UnionPay, - читайте в материале.