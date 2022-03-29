РЭО: Отечественные заводы по переработке ТКО оборудованы отечественными сепараторами

Как сообщил глава РЭО Денис Буцаев, речь ведется об оборудовании, которое предназначено для отсева органической фракции ТКО для последующего компостирования, а также примесей, загрязняющих вторичные ресурсы, передает ТАСС.
«В связи с новыми экономическими условиями проводится дополнительный анализ импортозамещения в отрасли обращения с ТКО. По нашим данным, значительная часть технологических линий объектов обработки ТКО обеспечена российским оборудованием. На объектах обработки широко используются барабанные и роторные сепараторы. Они предназначены прежде всего для отсева органической фракции ТКО для последующего компостирования, а также примесей, загрязняющих вторичные материальные ресурсы (ВМР), — таких как грунт, песок, мелкие фракции стекла и прочие мелкие фракции. Доля импорта среди данного оборудования не превышает 20%», — утверждает генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Российский экологический оператор ежегодно проводит инвентаризацию используемых технологий по обращению с ТКО в Российской Федерации, сообщил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК «РЭО» Олег Шияновский.
«Значительная часть технологических линий объектов обработки ТКО в части динамических сепараторов обеспечена российским оборудованием. Из года в год отмечается постепенное увеличение доли используемого отечественного оборудования. На современных автоматизированных объектах обработки ТКО применяются комплексы высокотехнологического оборудования для эффективной обработки отходов», — рассказал Шияновский.
Ранее РЭО сообщал, что уровень импортозамещения конвейеров на объектах обращения с ТКО достиг 89%. А на отдельных объектах обработки применение конвейерного оборудования отечественного производства доходит до 100%.