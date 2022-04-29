Биопрепараты наноцентра Мордовии увеличивают урожайность сельхозкультур

Биопрепараты Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия Фонда инфраструктурных и образовательных программ применяют в 11 российских регионах. Они показали себя как высокоэффективные при защите растений и повышении урожайности ключевых сельскохозяйственных культур.

В результате испытаний в 2021 году на полях 6 различных российских регионов биопрепараты продемонстрировали высокую эффективность. Так, рост урожайности пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно составил 12-20%, урожайность сои возросла на 26%. В этом году планируется продолжить испытания новых биопрепаратов для свеклы, подсолнечника и прочих сельхозкультур, пишет newsnn.ru. Основное значение в эффективности выведенных на рынок биопрепаратов имеют специальные бактерии в их составе. Они отрицательно влияют на развитие возбудителей заболеваний растений. Помимо этого, данные полезные микроорганизмы положительно влияют на иммунитет растений, поскольку опосредованно оздоравливают ризосферу, благоприятно отражаясь на структуре урожая. По заявлению руководителя направления «Биотехнологии» наноцентра Мордовии Дениса Киселева, биопрепараты не только эффективны по своему действию, но и приносят видимый экономический эффект. Дополнительно производители сельхозпродукции могут зарабатывать в среднем 5,5 тыс. руб. с 1 гектара в сравнении с теми участками, которые обрабатываются традиционными способами. “И в этом году мы значительно расширим географию присутствия наших биопрепаратов – на сегодняшний день мы работаем с 11 регионами Европейской России: это шесть регионов Поволжья, Воронежская и Липецкая области, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика”, – сообщил Киселев. Как отмечает Минсельхоз РФ, экспорт продукции агропромышленного комплекса за прошлый год составил 36,8 млрд долларов, или 69,3 млн т. Это абсолютный рекорд. Прогнозируется, что данный показатель в ближайшие 9 лет может составить более 47 млрд долларов. Именно поэтому инвестиции в современные и перспективные биотехнологии, обеспечивающие увеличение производительности АПК, в ближайшем будущем будут особенно актуальны.

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