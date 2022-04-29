Губернатору Новосибирской области разрешат избираться больше двух раз подряд

Новые поправки в Устав Новосибирской области приняты на сессии Законодательного собрания региона 29 апреля 2022 в первом чтении. Поправки снимают ограничение на избрание губернатора два срока подряд и упраздняют институт отзыва губернатора.

Всего 29 поправок было внесено в устав Новосибирской области в первом чтении на сессии Законодательного собрания региона 29 апреля 2022. «Мы понимаем, что по требованию с Конституцией расхождений нет. Мы поддерживаем все поправки», - заявил вице-спикер, «единоросс» Андрей Панферов. Возможно часть формулировок будет исправлена. «Есть время до второго чтения. Мы обязаны сделать так, чтобы соответствовать федеральному законодательству», - заявил председатель заксобрания Андрей Шимкив. Принимается 29 поправок Фото: Атас.инфо Поправки, предложенные правительством области, подразумевают, что Главу Новосибирской области наделят правом увольнять мэров с поста за не достижение показателей. Ранее поправки в Устав региона рассмотрели на заседании правительства 11 апреля. Законопроект в первом чтении принят сессией законодательного собрания. У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова идет первый срок полномочий, он был избран на пост главы области 9 сентября 2018 года.

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