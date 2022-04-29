Какие регионы России граничат с Украиной и подвергались обстрелам в апреле 2022

С территорией Украины граничат пять областей России и Республика Крым. В апреле 2022 приграничные регионы РФ обстреливали из минометов, здесь сбивают украинские беспилотники, были вертолетные атаки. Счет обстрелов приграничных населенных пунктов РФ идет на десятки, сообщает РИА Новости.

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