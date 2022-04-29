Какие регионы России граничат с Украиной и подвергались обстрелам в апреле 2022

С Украиной граничат территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым. До признания независимости ДНР и ЛНР, протяженность российско-украинской границы составляла около 2250 км, из них сухопутная - 1925,8 км. После вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России добавились еще 8 км крымской сухопутной границы, которая проходит по Перекопскому перешейку, по информации ТАСС. Карта с сайта «Форпост Севастополь».
«Счет обстрелов российских приграничных населенных пунктов идет на десятки. Первый удар украинские военные нанесли 24 февраля. Пострадали населенный пункт Широчанка Ейского района Краснодарского края, село Рюмшино на севере Крыма, и погранпункт пропуска «Теткино» в Курской области. Жертв и серьезных разрушений не было», - информирует РИА Новости.
Наибольший вред российским регионам нанесли вертолетные атаки. 1 апреля два вертолета Ми-24 ВСУ пролетели на малой высоте через границу и ударили ракетами по нефтебазе в Белгороде. МЧС подсчитало, что загорелись восемь резервуаров с топливом.
14 апреля Ми-24 обстреляли поселок Климово Брянской области. Пострадали восемь человек, включая двухлетнего ребенка.
Сегодня, 29 апреля о минометном обстреле пограничного пункта в селе Крупец с украинской территории сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Сегодня же из минометов обстреляли погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал. Обстрел велся из минометов, пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа со стороны Украины. Пострадали четыре дома, люди остались целы.
В Курской и Воронежской областях сбивали беспилотные дроны – об этом сообщали губернаторы. 25 апреля над Курской областью сбили сразу два украинских «Байрактара» в районе села Боровское. Обошлось без жертв и разрушений.
А в Белгородской области предотвратили теракт. «Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма», - цитирует ТАСС сообщение ФСБ.