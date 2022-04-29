Валентин Сичкарев досрочно лишен статуса депутата Заксобрания Новосибирской области

Валентин Сичкарев досрочно лишен статуса депутата Заксобрания Новосибирской области
Валентин Сичкарев досрочно лишен статуса депутата Заксобрания Новосибирской области
Сегодня, 10:42ПолитикаФото: Сайт Законодательного Собрания Новосибирской областиВалентин Сичкарев больше не депутат
Сессия Законодательного собрания Новосибирской области досрочно прекратила полномочия депутата Валентина Сичкарева 29 апреля 2022. Он осужден на четыре года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере.

Депутаты проголосовали единогласно за досрочное прекращение полномочий Валентина Сичкарева на сессии Законодательного собрания 29 апреля 2022. Перед голосованием вице-спикер, «единоросс» Андрей Панферов высказал свое личное мнение о депутате: «Знаю Валентина Викторовича долгое время. На мой взгляд, это порядочный человек и один из самых грамотных депутатов. Он принес много хорошего, его работа всегда подразумевала, что с него нужно брать пример. Но случилось то, что случилось».

В 2017 году депутат Валентин Сичкарев, являясь учредителем ООО «Сельхозпрод», совместно с директором компании Виталием Кухтой получили субсидию на 6 млн рублей. Эти деньги они передали фермеру Владимиру Моисееву.

В 2019 году выяснилось, что на счете получателя гранта остались средства в размере 2 376 000 рублей. Эту сумму признали похищенной фигурантами по делу.

Чулымский районный суд 1 февраля 2021 года признал троих фигурантов виновными в мошенничестве. Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года в отношении каждого. Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию 11 апреля 2022 года и оставил приговор в отношении Валентина Сичкарева без изменений.

На время рассмотрения уголовного дела Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Заксобрания Валентина Сичкарева. Уголовное преследование не помешало Валентину Сичкареву снова избраться в Законодательное собрание 7 созыва. Но теперь его полномочия депутата прекращены.

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