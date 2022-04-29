Валентин Сичкарев досрочно лишен статуса депутата Заксобрания Новосибирской области

Депутаты проголосовали единогласно за досрочное прекращение полномочий Валентина Сичкарева на сессии Законодательного собрания 29 апреля 2022. Перед голосованием вице-спикер, «единоросс» Андрей Панферов высказал свое личное мнение о депутате: «Знаю Валентина Викторовича долгое время. На мой взгляд, это порядочный человек и один из самых грамотных депутатов. Он принес много хорошего, его работа всегда подразумевала, что с него нужно брать пример. Но случилось то, что случилось».
В 2017 году депутат Валентин Сичкарев, являясь учредителем ООО «Сельхозпрод», совместно с директором компании Виталием Кухтой получили субсидию на 6 млн рублей. Эти деньги они передали фермеру Владимиру Моисееву.
В 2019 году выяснилось, что на счете получателя гранта остались средства в размере 2 376 000 рублей. Эту сумму признали похищенной фигурантами по делу.
Чулымский районный суд 1 февраля 2021 года признал троих фигурантов виновными в мошенничестве. Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года в отношении каждого. Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию 11 апреля 2022 года и оставил приговор в отношении Валентина Сичкарева без изменений.
На время рассмотрения уголовного дела Новосибирское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Заксобрания Валентина Сичкарева. Уголовное преследование не помешало Валентину Сичкареву снова избраться в Законодательное собрание 7 созыва. Но теперь его полномочия депутата прекращены.