Породистый пёс-чемпион исчез с дачи под Новосибирском – хозяева молят о помощи

В Новосибирске разыскивают пропавшего породистого пса-чемпиона

Владельцы золотистого ретривера заявили о пропаже пса – он бесследно исчез с дачного участка в селе Морозово. Собака-чемпион объявлена в розыск, так как она имеет большую племенную ценность.

Хозяева предполагают, что пса по кличке Барон украли злоумышленники. Примечательно, что стоимость такой собаки варьируется в пределах 300 тысяч рублей. У пса имеются различные заслуги – он является чемпионом России и национального клуба породы. Семилетний ретривер имеет клеймо и на нем есть ошейник синего цвета, пишет «МК в Новосибирске». Владельцы просят помощи в поисках у жителей города. Породистый пес мог просто убежать или его вывезли за пределы города посторонние люди. Напомним, курсанты НВВКУ под Новосибирском отогнали поэта от танка собаками. Поэт Максим Федин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу на курсантов Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Якобы ночью на него спустили собак, когда он фотографировался с танком на территории учреждения.

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