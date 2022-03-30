Госслужащим придется декларировать подарки, заявил глава ФНС в Новосибирске

Легостаев также пояснил о займах чиновников – это должно декларироваться, если им возвращают больше денег

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев рассказал на пресс-центре в ТАСС, что госслужащие должны предоставлять сведения о подарках в своей декларации. «Декларирование гражданскими и муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе происходит не в рамках исполнения налогового законодательства. Справки предоставляются в кадровые подразделения по месту работы государственных и муниципальных служащих. Я, как работодатель, могу обозначить, что сведения о подарках должны декларироваться в обязательном порядке, но понятно, что случаев таких не много. Чаще всего это происходит, когда родители дарят своим детям или наоборот, особенно если речь идет о недвижимости или транспортном средстве, то эти сведения отображаются в справках», - сказал Легостаев. Глава новосибирского ФНС уточнил, что займы чиновников должны тоже быть в рамках закона. По его словам, нельзя допускать такого, чтобы госслужащий занимал определенную сумму, а возвращали ему больше. «В части отражения сведений о выданных займах у меня сомнения, насколько госслужащий может заниматься такой деятельностью по закону. Понятно, что если я близкому занял 10 тысяч рублей, а он мне потом вернул, то это не является доходом и в справке не отображается. Если я занял 10 тысяч рублей, а вернули мне 11 тысяч рублей, то эти сведения должны являться доходом и отображаться в декларации», - отметил руководитель ФНС по Новосибирской области. Напомним, что ФНС прислало в налоговые инспекции распоряжение по закрытию за 15 дней камеральных налоговых проверок по декларациям 3-НДФЛ, которые жители России подают для налоговых вычетов.

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