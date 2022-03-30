Госслужащим придется декларировать подарки, заявил глава ФНС в Новосибирске

Госслужащим придется декларировать подарки, заявил глава ФНС в Новосибирске
Госслужащим придется декларировать подарки, заявил глава ФНС в Новосибирске
Сегодня, 10:24ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Легостаев также пояснил о займах чиновников – это должно декларироваться, если им возвращают больше денег

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев рассказал на пресс-центре в ТАСС, что госслужащие должны предоставлять сведения о подарках в своей декларации.

«Декларирование гражданскими и муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе происходит не в рамках исполнения налогового законодательства. Справки предоставляются в кадровые подразделения по месту работы государственных и муниципальных служащих. Я, как работодатель, могу обозначить, что сведения о подарках должны декларироваться в обязательном порядке, но понятно, что случаев таких не много. Чаще всего это происходит, когда родители дарят своим детям или наоборот, особенно если речь идет о недвижимости или транспортном средстве, то эти сведения отображаются в справках», - сказал Легостаев.

Глава новосибирского ФНС уточнил, что займы чиновников должны тоже быть в рамках закона. По его словам, нельзя допускать такого, чтобы госслужащий занимал определенную сумму, а возвращали ему больше.

«В части отражения сведений о выданных займах у меня сомнения, насколько госслужащий может заниматься такой деятельностью по закону. Понятно, что если я близкому занял 10 тысяч рублей, а он мне потом вернул, то это не является доходом и в справке не отображается. Если я занял 10 тысяч рублей, а вернули мне 11 тысяч рублей, то эти сведения должны являться доходом и отображаться в декларации», - отметил руководитель ФНС по Новосибирской области.

Напомним, что ФНС прислало в налоговые инспекции распоряжение по закрытию за 15 дней камеральных налоговых проверок по декларациям 3-НДФЛ, которые жители России подают для налоговых вычетов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы