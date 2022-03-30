Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 30 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 30 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 30 марта 2022
Сегодня, 05:43ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Итоги первого этапа специальной военной операции на Украине подвел министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта 2022. И стало известно, что войска РФ сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях по итогам раунда мирных переговоров в Стамбуле.

«Вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, – заявил генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 29 марта 2022. – Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Из 152-х самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149-ти вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск».

В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, заявил Сергей Шойгу. Боевой потенциал ВСУ существенно снижен - это позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

«Российские Вооружённые Силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», – заявил Сергей Шойгу.

Также 29 марта конструктивно прошел раунд мирных переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что первый день переговоров «прошел конструктивно», а Россия решила сделать два шага вперед навстречу украинцам по деэскалации конфликта. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил по итогам переговоров в Стамбуле, что Минобороны РФ решило «кардинального сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

«При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе», - сказал Мединский. Подробнее об итогах переговоров в материале Atas.info.

Указом Президента наименование «гвардейская» присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Активно оказывается гуманитарная помощь населению ЛНР и ДНР, а также Украины. Уже проведено 684 гуманитарных акций. В 210 населённых пунктов доставлено 6079 тонн грузов.

Также Минобороны сообщило, что военнослужащие Южного военного округа организовали безопасную доставку 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины из Херсонской области Украины на территорию РФ.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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