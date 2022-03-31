Ирину Диденко избрали вице-спикером новосибирского Заксобрания по экономике

Ирина Диденко родилась в 1976 году – она окончила НГУ по специальности «Экономист-математик» и Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2020 года является депутатом Заксобрания региона и членом комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.