Ирину Диденко избрали вице-спикером новосибирского Заксобрания по экономике

Ирину Диденко избрали вице-спикером новосибирского Заксобрания по экономике
Ирину Диденко избрали вице-спикером новосибирского Заксобрания по экономике
Сегодня, 13:24ПолитикаАлександр КондратьевФото: Заксобрание НСО
Диденко получила созданную недавно должность для поддержания экономики в кризис

В Новосибирской области избрали вице-спикера Законодательного собрания региона – Ирина Диденко стала заместителем по экономике. Об этом сообщил политолог Андрей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Новую должность вице-спикера в Заксобрании Новосибирской области заняла депутат Ирина Диденко. Пост был создан специально для кризисного времени, чтобы поддерживать экономику в тяжелое время.

Ирина Диденко родилась в 1976 году – она окончила НГУ по специальности «Экономист-математик» и Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2020 года является депутатом Заксобрания региона и членом комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

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