Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 31 марта 2022

«На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил – на Донбассе. Все эти цели были выполнены», - сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 30 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.