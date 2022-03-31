Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 31 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 31 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 31 марта 2022
Сегодня, 05:24ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Плановая перегруппировка войск происходит на Киевском и Черниговском направлении, с целью полного освобождения Донбасса, сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные Силы РФ прорвали укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с 53-й механизированной бригадой ВСУ на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.

Идет зачистка от националистических формирований Золотой Нивы. Продвижение составило 8 километров. Здесь уничтожено 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП.

Силы ЛНР продолжают наступление на Северодонецк. Ведется зачистка населенного пункта Житловка.

На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.

«На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил – на Донбассе. Все эти цели были выполнены», - сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 30 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.

Все основные задачи ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Цель перегруппировки российских Вооруженных Сил - активизация на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме:
Вооруженные силы РФспецоперацияАрмияпоследние новостикарта УкраиныДонбассБоевые действиясегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы