Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 31 марта 2022

Вооруженные Силы РФ прорвали укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с 53-й механизированной бригадой ВСУ на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.
Идет зачистка от националистических формирований Золотой Нивы. Продвижение составило 8 километров. Здесь уничтожено 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП.
Силы ЛНР продолжают наступление на Северодонецк. Ведется зачистка населенного пункта Житловка.
На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.
«На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил – на Донбассе. Все эти цели были выполнены», - сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 30 марта, генерал-майор Игорь Конашенков.
Все основные задачи ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Цель перегруппировки российских Вооруженных Сил - активизация на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.