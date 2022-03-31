Неизвестный нарисовал свастику на приемной депутата Бондаренко в Новосибирске

Теперь в инциденте начнет разбираться полиция. Правоохранители выяснят, было ли это вандализмом или же политическим протестом. Стоит отметить, что неизвестный, перед своим уходом, фотографирует символику. Вероятно, этот кадр еще появится в интернете.