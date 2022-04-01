Десять пенсионеров с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Десять пенсионеров с COVID-19 скончались в Новосибирской области
Десять пенсионеров с COVID-19 скончались в Новосибирской области
Сегодня, 13:20ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Всего в регионе умерли 5 383 человека от коронавирусной инфекции.

На 1 апреля 2022 года в Новосибирской области зарегистрировано 251 404 случая коронавируса, включая заболевание у 36 403 детей. За сутки инфекцию подхватили 248 человек.

«Заболели за минувшие сутки 20 детей. С начала пандемии сняты с больничного 232 190 пациентов, включая последних 766 человек», - уточняет региональный оперативный штаб.

Медики составили ещё десять актов о смерти пациентов. Известно, что скончались мужчины в возрасте 74 года, 80 лет, 83 года, 86 лет и женщины в возрасте 69 лет, 72 года, 74 года, 78 лет, 82 года, 88 лет. А всего умерли 5 383 человека.

В госпиталях находятся на данный момент 1 015 новосибирцев, в том числе 32 ребенка. В реанимациях - 150 человек, из которых 17 На ИВЛ.

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