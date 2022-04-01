Десять пенсионеров с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Медики составили ещё десять актов о смерти пациентов. Известно, что скончались мужчины в возрасте 74 года, 80 лет, 83 года, 86 лет и женщины в возрасте 69 лет, 72 года, 74 года, 78 лет, 82 года, 88 лет. А всего умерли 5 383 человека.