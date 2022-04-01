Лучше Zara: топ новосибирских брендов одежды на замену зарубежным

Лучше Zara: топ новосибирских брендов одежды на замену зарубежным
Лучше Zara: топ новосибирских брендов одежды на замену зарубежным
Сегодня, 09:11ОбществоФото: Алина Шефер
Популярные магазины зарубежных брендов женской одежды закрыли в Новосибирске в марте 2022 года. Речь о 40 масс-маркетах линейки Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Mango, Levi`s, Adidas, Adidas Kids, Puma, Reebok и других. Могут ли заменить ушедшие марки отечественные производители - выясняем с Atas.info.

В России свыше 1 500 тысяч швейных фабрик, на которых ежедневно производят крупными партиями женскую, мужскую и детскую одежды. В Новосибирской области около 550 подобных предприятий. А коллекции некоторых местных брендов можно встретить в известном международном интернет-магазине Wildberries.

Русена - производитель стильной женской одежды из европейских тканей

Фото:с сайта Русена

«Мы сами разрабатываем модели, на подобие тех, которые пользуются спросом во всём мире. А сами работаем по Сибири и до Урала. Вся линейка товаром представлена в Wildberries. У нас большая команда, есть возможность реализовать идеи. Ассортимент огромный – блузки, платья, водолазки, костюмы и других изделий. Мы предоставляем одежду отличного качества в сегменте эконом-класса. Однако сейчас возникли небольшие трудности с поставкой тканей. Нам их доставляли из Польши всегда по обговоренной много лет назад цене, сейчас, как и у многих, всё изменилось – сырьё подорожало», - рассказала руководительница новосибирской фабрики «Русена».

Бренд COCTELLE (КОКТЕЛЛЕ), работает с 2006 года

«Женскую одежду производим в Новосибирске уже 18 лет и занимаем лидирующие позиции в производстве по всей России. Кризис нас не затронул так, как запас тканей большой. Команда работает, как и прежде. Производство наращиваем – выпускаем каждый месяц по 70 моделей, их дизайн разрабатываю я сама. Так, что у нас только эксклюзив. Одежда рассчитана в основном на молодых женщин. Есть стильные платья повседневные и для праздничного выхода, костюмы офисные и спортивные. Всё по средней стоимости», - поделись успехами в компании по производству женской одежды COCTELLE.

Фото:Ольга Калдина

В Новосибирске помимо одежды оптового пошива в бутиках можно встретить дизайнерские коллекции, которые разрабатываются модельерами для клиента по индивидуальным эскизам. Одним из ярких брендов является KALDINA. Дизайн продумывает основательница торговой марки Ольга Калдина с 2018 года.

«Мы выставляем лимитированную коллекцию в шоу-румах Новосибирска, сейчас один бутик открываем в Санкт-Петербурге. Всё производим сами по заказам клиентов, то есть они могут позвонить, рассказать, что им бы хотелось увидеть. После я обдумываю дизайнерские решения и шью. В основном придерживаюсь минималистических и романтических стилей в одежде. Это естественные природные оттенки, нежные принты – и только натуральные ткани. Поэтому никакой конкуренции с масс-маркетами, всё-таки они предоставляют одежду низкого качества за аналогичную стоимость», - рассказала Ольга Калдина.

Фото:Ольга Калдина

Среди прочих производителей в нашем мегаполисе обосновались не менее популярные молодёжные бренды, чем Pull&Bear – это Север и I’m from Siberia. Ребята создают одежду и аксессуары в уличном стиле, которая пользуется популярностью не только в Сибири.

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