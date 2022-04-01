Найденную на трассе в коробке девочку удочерили в Новосибирской области

Маленькую девочку, которую зимой нашли в коробке на трассе в Новосибирской области, удочерила семья. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка региона Надежда Болтенко.
Болтенко уточнила, что 30 марта состоялся суд, а теперь в течение 10 дней оформляются все необходимые документы.
Напомним, громкий инцидент произошёл 7 января 2022 года. Недалеко от села Сосновка в Новосибирской области пятеро подростков обнаружили на обочине дороги коробку. В ней лежала новорожденная девочка. Молодые парни не растерялись и мгновенно позвонили родителем, тем самым спасли ребенку жизнь. Следователи так и не нашли биологическую мать малышки.