Найденную на трассе в коробке девочку удочерили в Новосибирской области

Ребенка удочерили еще в январе 2022 года, а биологических родителей так и не нашли

Маленькую девочку, которую зимой нашли в коробке на трассе в Новосибирской области, удочерила семья. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка региона Надежда Болтенко. Болтенко уточнила, что 30 марта состоялся суд, а теперь в течение 10 дней оформляются все необходимые документы. Напомним, громкий инцидент произошёл 7 января 2022 года. Недалеко от села Сосновка в Новосибирской области пятеро подростков обнаружили на обочине дороги коробку. В ней лежала новорожденная девочка. Молодые парни не растерялись и мгновенно позвонили родителем, тем самым спасли ребенку жизнь. Следователи так и не нашли биологическую мать малышки.

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