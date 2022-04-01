«Нельзя лизать голубей»: Орнитолог объяснила опасность городских птиц в Новосибирске

«В популяции голубей действительно присутствует большое количество болезней. Однако подхватить птичью болезнь от этого вида можно только через дыхание. Например, нужно облизать голубей или взять их фекалии, растереть в руке и глубоко вдохнуть– это мало кто будет делать, как и зарываться носом в перья», - объяснила Шнайдер.