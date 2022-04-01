«Нельзя лизать голубей»: Орнитолог объяснила опасность городских птиц в Новосибирске

Новосибирские голуби не представляют опасности человеку из-за переносимых на себе болезней, если их не облизывать и не нюхать птичьи фекалии, сообщила орнитолог Елена Шнайдер к Международному Дню птиц – 1 апреля.
«В популяции голубей действительно присутствует большое количество болезней. Однако подхватить птичью болезнь от этого вида можно только через дыхание. Например, нужно облизать голубей или взять их фекалии, растереть в руке и глубоко вдохнуть– это мало кто будет делать, как и зарываться носом в перья», - объяснила Шнайдер.
Орнитолог попросила родителей Новосибирске не паниковать, если ребенок подобрал больного голубя – можно обезопасить себя и его мытьем рук.
Напомним, что интервью с председателем регионального отделения Союза охраны птиц России опубликовало Atas.info 1 апреля - в Международный день птиц (International Bird Day).