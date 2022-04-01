«Нельзя лизать голубей»: Орнитолог объяснила опасность городских птиц в Новосибирске

«Нельзя лизать голубей»: Орнитолог объяснила опасность городских птиц в Новосибирске
«Нельзя лизать голубей»: Орнитолог объяснила опасность городских птиц в Новосибирске
Сегодня, 08:58ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Специалист объяснила, что если затронули городскую птицу руками, то достаточно их просто помыть

Новосибирские голуби не представляют опасности человеку из-за переносимых на себе болезней, если их не облизывать и не нюхать птичьи фекалии, сообщила орнитолог Елена Шнайдер к Международному Дню птиц – 1 апреля.

«В популяции голубей действительно присутствует большое количество болезней. Однако подхватить птичью болезнь от этого вида можно только через дыхание. Например, нужно облизать голубей или взять их фекалии, растереть в руке и глубоко вдохнуть– это мало кто будет делать, как и зарываться носом в перья», - объяснила Шнайдер.

Орнитолог попросила родителей Новосибирске не паниковать, если ребенок подобрал больного голубя – можно обезопасить себя и его мытьем рук.

Напомним, что интервью с председателем регионального отделения Союза охраны птиц России опубликовало Atas.info 1 апреля - в Международный день птиц (International Bird Day).

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы