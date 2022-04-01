Новосибирск сковали пятибалльные пробки на выезде из города

Огромная пробка образовалась в Новосибирске на улице Большевистской при движении в сторону Академгородка.
Большая автомобильная пробка образовалась на расстоянии в пять километров. В связи с этим многие водители не могут выехать даже на перекрестки.
Очевидцы утверждают, что при езде в сторону Новосибирска можно добраться до конечной точки быстрее пешком.
Напомним, что в новосибирском Академгородке создадут проект дороги в сторону Кольцово. Победитель конкурса разработает проектную документацию, а также сделает инженерные изыскания объекта. Стоимость контракта оценили в 30 756 679 рублей.