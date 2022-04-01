Родительская суббота 4-й недели Великого поста 2 апреля – что запрещено православным

Родительская суббота 4-й недели Великого поста 2 апреля – что запрещено православным
Родительская суббота 4-й недели Великого поста 2 апреля – что запрещено православным
Сегодня, 14:51ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Что можно и нельзя делать в родительскую субботу 2 апреля во время Великого поста – в материале Atas.info

Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста отмечается 2 апреля по православному церковному календарю – в этот день вспоминают умерших родных и близких.

Верующие называют этот день по разному, например, приняты также такие названия, как - Великая или Вселенская родительская суббота. День славится своим масштабом, можно поминать не только своих близких или родственников, но и всех покойных христиан в целом.

Что можно и нельзя делать в родительскую субботу во время поста

В этот день 2 апреля нельзя выполнять по дому тяжелую работу – лучше организовать семейный поминальный обед.

Можно сходить на кладбище к умершим родным и близким, поставить за них свечку и помолиться, но табак и сигареты на могиле оставлять нельзя. Также запрещено на кладбище поднимать с земли упавшую вещь.

Если на улице кто-то просит милостыню, то нельзя отказывать.

Категорически запрещено в родительскую субботу жениться с венчанием, устраивать вечеринки и напиваться.

Нельзя в этот день устраивать скандалы, ругаться, материться и обижать людей.

Православным людям также на ночь нельзя убирать со стола и мыть посуду, чтобы умершие родственники могли прийти покушать.

Что можно и нельзя есть в Родительскую субботу поста 2 апреля

Великий пост продолжается в этот день – можно принимать в пищу крупы, овощи, фрукты, сладости и чай. Однако мясо, молоко и рыбу кушать по-прежнему запрещено – они не являются постными.

в церковь можно принести милостыню в виде продуктов: круп, овощей, фруктов, сладостей, чая и так далее. А вот мясо, молоко и рыбу в храм не приносят, потому что эти продукты не являются постными.

Обязательно ли ходить на кладбище в Родительскую субботу

Необязательно, но если есть такая возможно, то конечно стоит посетить кладбище. Однако, главное в этот день – это церковное поминовение. В этот день нужно обратить свои сердца к Господу с помощью богослужения и церковного песнопения.

Напомним, что выходил материал по теме - что является самым тяжким грехом во время Великого поста. Например, необходимо сделать все дела по дому до наступления родительской субботы. Праздник люди должны встретить уже в обновленном доме.

Материалы по теме:
великий постправославие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы