Сирены прозвучали возле администрации Ленинского района в Новосибирске

Системы оповещения прозвучали около 16:00 возле администрации Ленинского района в Новосибирске, но никто не знает причину включения.
Очевидцы уточнили, что помимо звучания сирены, также были замечены возле районной администрации мужчины в форме.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков уточнил, что уполномоченные органы запуска системы сегодня не проводили.
В пресс-службе мэрии Новосибирска заявили, что неизвестен источник, откуда звучали сирены.
Начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в городе Николай Беркалов тоже не смог ответить на вопрос.
Напомним, что украинские "психвойска" начали виртуальное наступление на Россию. Жители Новосибирской области пожаловались на новые спам-звонки.