Сирены прозвучали возле администрации Ленинского района в Новосибирске

Сирены прозвучали возле администрации Ленинского района в Новосибирске
Сирены прозвучали возле администрации Ленинского района в Новосибирске
Сегодня, 17:23ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Власти не назвали причины включения системы оповещения в Новосибирске

Системы оповещения прозвучали около 16:00 возле администрации Ленинского района в Новосибирске, но никто не знает причину включения.

Очевидцы уточнили, что помимо звучания сирены, также были замечены возле районной администрации мужчины в форме.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков уточнил, что уполномоченные органы запуска системы сегодня не проводили.

В пресс-службе мэрии Новосибирска заявили, что неизвестен источник, откуда звучали сирены.

Начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в городе Николай Беркалов тоже не смог ответить на вопрос.

Напомним, что украинские "психвойска" начали виртуальное наступление на Россию. Жители Новосибирской области пожаловались на новые спам-звонки.

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