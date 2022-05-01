Только 10% новосибирцев считают 1 мая праздником трудящихся

Большинство жителей Новосибирска называют 1 мая - Днем весны и труда. Однако еще есть та малая часть, которая называют этот день по-старому - День трудящихся. Сервис по поиску работы провел исследование и выяснил отношение у новосибирцев к этому празднику.

Лишь 10% жителей Новосибирска считают 1 мая праздником трудящихся. Служба исследований hh.ru выяснила, как россияне позиционируют для себя этот праздник. В воскресенье 1 мая в России отмечается День Труда и Весны. Во времена СССР он назывался Днем международной солидарности трудящихся, а современное наименование 1 мая получил в 1992 году. Этот праздник вот уже несколько десятилетий считается нерабочим днем. Аналитики опросили новосибирцев, которые заявили, что 1 мая – это просто дополнительный выходной. В этом уверены 45% жителей города. Чаще всего это маркетологи (50%), ИТ-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%). Еще 43% новосибирцев относятся к этой дате как к празднику весны и труда: такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков. Только 10% опрошенных жителей региона считают 1 мая праздником всех трудящихся. В этом уверены строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%). «Праздник трудящихся» - так говорят люди старше 55 лет – 34%. А новосибирцы в возрасте до 54 лет называют 1 мая – День весны и труда.

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