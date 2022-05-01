Только 10% новосибирцев считают 1 мая праздником трудящихся

Только 10% новосибирцев считают 1 мая праздником трудящихся
Только 10% новосибирцев считают 1 мая праздником трудящихся
Сегодня, 10:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Большинство жителей Новосибирска называют 1 мая - Днем весны и труда. Однако еще есть та малая часть, которая называют этот день по-старому - День трудящихся. Сервис по поиску работы провел исследование и выяснил отношение у новосибирцев к этому празднику.

Лишь 10% жителей Новосибирска считают 1 мая праздником трудящихся. Служба исследований hh.ru выяснила, как россияне позиционируют для себя этот праздник.

В воскресенье 1 мая в России отмечается День Труда и Весны. Во времена СССР он назывался Днем международной солидарности трудящихся, а современное наименование 1 мая получил в 1992 году. Этот праздник вот уже несколько десятилетий считается нерабочим днем.

Аналитики опросили новосибирцев, которые заявили, что 1 мая – это просто дополнительный выходной. В этом уверены 45% жителей города. Чаще всего это маркетологи (50%), ИТ-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%).

Еще 43% новосибирцев относятся к этой дате как к празднику весны и труда: такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков.

Только 10% опрошенных жителей региона считают 1 мая праздником всех трудящихся. В этом уверены строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%). «Праздник трудящихся» - так говорят люди старше 55 лет – 34%. А новосибирцы в возрасте до 54 лет называют 1 мая – День весны и труда.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостиНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы