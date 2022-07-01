Благодаря нацпроекту в Мочище будет введена новая современная амбулатория

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 1 июля провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта. По его словам, новая амбулатория – учреждение крайне необходимое для данной территории, в районе станции Мочище ведется активное строительство нового жилья. Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утвержденной Правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена. В ее рамках запланировано строительство 19 объектов в разных районах области, в этом году планируется ввод 9 объектов, в частности, в п. Ложок, в п. Тулинский, в п. Мичуринский, в п. Кудряшовский, с. Криводановка, микрорайоне Новомарусино в Новосибирске. Одна амбулатория – в с. Верх-Тула – уже введена в эксплуатацию.
«Новая поликлиника по проекту рассчитана на 100 посещений в сутки. В здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, дневной стационар. В здание будут организованы несколько входных групп. Подрядчик на объекте работает проверенный, надежный, в начале лета он вышел на площадку и приступил к работам – нулевой цикл сделан полностью, теперь ведется устройство наружных сетей, бетонные работы», – отметил Алексей Колмаков.
По словам главного врача клинической центральной больницы Новосибирского района Дмитрия Батунина, к данной амбулатории будут прикреплены 5600 человек, из которых 1200 – дети, к новому учреждению будут прикреплены жители ст. Мочище, ст. Иня-Восточная, п. Витаминка, п. Ленинский, с. Новокаменка. Пациентов будут принимать педиатр, терапевт, стоматолог, гинеколог и другие специалисты. Новую амбулаторию построят с соблюдением всех нормативов и в соответствии со стандартами оснащения, оборудование уже закуплено. На базе нового учреждения будут принимать узкие специалисты и терапевты, проводиться диагностика.
Алексей Колмаков напомнил, что в этом году строительству объектов здравоохранения уделяется огромное внимание. В планах – ввод в эксплуатацию 57 новых медицинских учреждений, из которых порядка 40 ФАПов, амбулатории и поликлинические отделения. Всего же в регионе запланирован ввод 72 социальных объектов.