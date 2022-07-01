Благодаря нацпроекту в Мочище будет введена новая современная амбулатория

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 1 июля провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта. По его словам, новая амбулатория – учреждение крайне необходимое для данной территории, в районе станции Мочище ведется активное строительство нового жилья. Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утвержденной Правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена. В ее рамках запланировано строительство 19 объектов в разных районах области, в этом году планируется ввод 9 объектов, в частности, в п. Ложок, в п. Тулинский, в п. Мичуринский, в п. Кудряшовский, с. Криводановка, микрорайоне Новомарусино в Новосибирске. Одна амбулатория – в с. Верх-Тула – уже введена в эксплуатацию.