Гермафродит родился в Новосибирской области

Гермафродит родился в Новосибирской области
Гермафродит родился в Новосибирской области
Вчера, 15:36ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирской области в 2018 году на свет появился ребенок-гермафродит, у которого присутствуют женские и мужские половые органы.

Редкое явление ребенка с неизвестной гендерной принадлежностью было зарегистрировано впервые за 10 лет в Новосибирской области.

В региональном Минздраве объяснили Сиб.фм, что определение пола у этого ребенка невозможно из-за наличия аномалий половых хромосом, а также у младенца было установлено наличие тканевого мозаицизма.

Как проходит лечение ребенка – неизвестно из-за врачебной тайны. Однако Atas.info выяснил, что в мире существует несколько способов лечения – ребенок должен пройти гормональную терапию, а ложный мужской гермафродитизм лечится путем проведения пластических операций на половых органах. Если исправлять неизвестный пол решили в более зрелом возрасте, то понадобится и психотерапия для формирования мыслей в определенный пол.

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