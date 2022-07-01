Гермафродит родился в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2018 году на свет появился ребенок-гермафродит, у которого присутствуют женские и мужские половые органы.

Редкое явление ребенка с неизвестной гендерной принадлежностью было зарегистрировано впервые за 10 лет в Новосибирской области. В региональном Минздраве объяснили Сиб.фм, что определение пола у этого ребенка невозможно из-за наличия аномалий половых хромосом, а также у младенца было установлено наличие тканевого мозаицизма. Как проходит лечение ребенка – неизвестно из-за врачебной тайны. Однако Atas.info выяснил, что в мире существует несколько способов лечения – ребенок должен пройти гормональную терапию, а ложный мужской гермафродитизм лечится путем проведения пластических операций на половых органах. Если исправлять неизвестный пол решили в более зрелом возрасте, то понадобится и психотерапия для формирования мыслей в определенный пол.

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