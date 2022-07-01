Почему врачам и учителям повысят зарплату с 1 июля не как простым бюджетникам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 29 июня объявил о повышении зарплат бюджетников на 10% с 1 июля 2022 года. При этом индексация может рассчитываться по-разному в зависимости от категории работников. Кому и насколько поднимут зарплату, узнал Atas.info.

Глава региона упомянул, что повышение зарплат в первую очередь коснется сотрудников бюджетной сферы, входящих в «майские» указы Президента РФ. Как уточнили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, это - воспитатели, учителя, педагоги, врачи, младший и средний медицинский персона, работники культуры, социальные работники. Данной категории заработную плату индексируют по другой формуле. А именно за счёт обеспечения, которое установлено указам Владимира Путина. «Обеспечение размера средней заработной платы в размере 100-200% (в зависимости от категории работников) среднемесячного дохода от трудовой деятельности. На 2022 год уточненная оценка размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности составляет 44203 рубля, что на 12% превышает фактически сложившуюся его величину в Новосибирской области за 2021 год», - ответили на запрос Atas.info в Минсоцразвития региона. Неуказанные в майских указах работники получают повышение заработной платы каждый год в соответствие с областным законом о бюджете. В 2020 году индексация составляла 3%, в 2021 году –8,9%. «С 1 июля 2022 года планируется повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Новосибирской области, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, на 10%», - уточнили в ведомстве. К данной категории относятся специалисты по кадрам, юристы, бухгалтера, экономисты, программисты, социальные психологи, инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений.

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