Ураганы и грозовые дожди отступят от Новосибирска на выходных

Жителей Новосибирска ожидает потепление до +23 градусов на выходных 2 и 3 июля. При этом сильных ливней и штормового ветра синоптики не прогнозируют.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на субботу 2 июня в Новосибирске температура установится в пределах +10…+12 градусов, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 и осадков не будет. Облачно, но не дождливо ожидается в воскресенье, 3 июня. Утром новосибирцам будет прохладно ведь столбики термометра не превысят +13 градусов. К середине дня потеплеет до +23, а в небе покажется солнце. Выходные, по информации синоптиков, пройдут без ураганов и других катаклизмов. В областном центре порывы ветра достигнут 3-8 м/с, а в пригороде он может разогнаться до 14 м/с максимум.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter