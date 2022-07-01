Ураганы и грозовые дожди отступят от Новосибирска на выходных

Ураганы и грозовые дожди отступят от Новосибирска на выходных
Ураганы и грозовые дожди отступят от Новосибирска на выходных
Вчера, 13:45ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Жителей Новосибирска ожидает потепление до +23 градусов на выходных 2 и 3 июля. При этом сильных ливней и штормового ветра синоптики не прогнозируют.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на субботу 2 июня в Новосибирске температура установится в пределах +10…+12 градусов, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 и осадков не будет.

Облачно, но не дождливо ожидается в воскресенье, 3 июня. Утром новосибирцам будет прохладно ведь столбики термометра не превысят +13 градусов. К середине дня потеплеет до +23, а в небе покажется солнце.

Выходные, по информации синоптиков, пройдут без ураганов и других катаклизмов. В областном центре порывы ветра достигнут 3-8 м/с, а в пригороде он может разогнаться до 14 м/с максимум.

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