Ураганы и грозовые дожди отступят от Новосибирска на выходных

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на субботу 2 июня в Новосибирске температура установится в пределах +10…+12 градусов, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22 и осадков не будет.
Облачно, но не дождливо ожидается в воскресенье, 3 июня. Утром новосибирцам будет прохладно ведь столбики термометра не превысят +13 градусов. К середине дня потеплеет до +23, а в небе покажется солнце.
Выходные, по информации синоптиков, пройдут без ураганов и других катаклизмов. В областном центре порывы ветра достигнут 3-8 м/с, а в пригороде он может разогнаться до 14 м/с максимум.