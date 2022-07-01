Вакцина от COVID-19 при омикроне неэффективна – заявил вирусолог из Новосибирска

Специалист рассказал Om1.ru, что в настоящее время в центре имени Гамалеи проводятся испытания новой вакцины, которая будет защищать именно от омикрона – её стоит прививать тем, кто не болел коронавирусом в этом году.
Он отметил, что заболеваемость коронавирусом сильно снизилась в Новосибирской области, но определенным людям все-таки стоит поставить вакцину, чтобы снова не началась пандемия.
При этом 1 июля даже Роспотребнадзор РФ снял все ограничения, касающиеся коронавируса – «ковид почти полностью покинул России из–за санкций», - так шутят в интернете.