Вакцина от COVID-19 при омикроне неэффективна – заявил вирусолог из Новосибирска

Вакцина от COVID-19 при омикроне неэффективна – заявил вирусолог из Новосибирска
Вакцина от COVID-19 при омикроне неэффективна – заявил вирусолог из Новосибирска
Вчера, 19:42ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Вирусолог Сергей Нетесов заявил, что стандартная вакцина от коронавируса неэффективна против омикрон-штамма – скоро будет готов новый препарат.

Специалист рассказал Om1.ru, что в настоящее время в центре имени Гамалеи проводятся испытания новой вакцины, которая будет защищать именно от омикрона – её стоит прививать тем, кто не болел коронавирусом в этом году.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом сильно снизилась в Новосибирской области, но определенным людям все-таки стоит поставить вакцину, чтобы снова не началась пандемия.

При этом 1 июля даже Роспотребнадзор РФ снял все ограничения, касающиеся коронавируса – «ковид почти полностью покинул России из–за санкций», - так шутят в интернете.

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