Будут ли выплаты к школе в 2022 году к 1 сентября: последние новости

Будут ли выплаты к школе в 2022 году к 1 сентября: последние новости
Будут ли выплаты к школе в 2022 году к 1 сентября: последние новости
Вчера, 14:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Многие родители с нетерпением ждут разовые выплаты на подготовку к школе. Эта тема начала набирать популярность с середины июля, а всё потому, что ещё год назад семьи в это время подавали заявки на пособие к 1 сентября. На сегодняшний день о выплате ничего неизвестно, но отчаиваться не стоит.

Почему стоит ждать выплату к школе в 2022 году:

До Дня Знаний, 1 сентября, остался ровно месяц. В этом году, как и в прошлом из-за пандемии, многие семьи столкнулись с финансовыми трудностями. На обстановку повлияли санкции, рост цен на продукты и непродовольственные товары. С российского рынка ушли многие бренды одежды, включая детские.

Школьная форма подорожала, как и канцелярия. Родители хватаются за голову, читая списки товаров, необходимых к учебному году.

В 2021-м президент России Владимир Путин анонсировал детскую выплату к школе из-за сложной обстановки. Она не облегчилась и в этом году. Поэтому многие эксперты предполагают, что новости об очередном пособии ещё придут со дня на день. Август только начался и время на сборы ещё есть.

Сколько денег могут получить семьи с детьми для школы:

Школьную выплату годом ранее получали дети в возрасте 6-18 лет. При условии, что они обучаются в среднем общеобразовательном учреждении. Размер пособия составлял 10 000 рублей на каждого учащегося.

Кто может получить школьную выплату в 2022 году:

Пособие, как было сказано выше, назначается детям школьного возраста. Однако его могут назначить и детям с 18 до 23 лет, которые до сих пор обучаются по причине проблем со здоровьем.

Стоит отметить, есть условия к претендентам. Выплату могут получить дети, шестой день рождения которых наступил раньше 01.09.2021, а совершеннолетие достигли не позже 02.07.2021.

Также у получателей должно быть гражданство РФ.

Когда оформляли выплату в прошлом году:

Пособие для школьников начали оформлять уже со 2 августа в 2021-м. На данный момент заявки ещё не принимают.

Однако стоит напомнить, заявление могли отправить на рассмотрение до декабря текущего года. Время до 1 сентября есть, как и надежда на объявление выплаты.

Напомним, только сегодня, 1 августа в Новосибирске начали работать первые школьные ярмарки.

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