День любимой девушки 1 августа 2022: красивые открытки и поздравления

Этот праздник принято называть Национальным днем любимых девушек или Национальным днем подруг. Каждой девушке захочется получить милое сообщение или добрую открытку.
***
Не жду от жизни я чудес —
Я для тебя их совершаю!
Пишу я это смс,
Чтоб рассказать, как я скучаю!
Все мысли только о тебе,
Жизнь без тебя не представляю.
Мой главный человек в судьбе,
Тебя, мой ангел, обожаю!
***
Ещё один день — еще один повод для меня рассказать о том, что мне дорога каждая твоя черточка, каждое настроение и каждое слово. Не выразить словами тот ураган страстей, который возникает у меня при мыслях о тебе. Не сказать о той грусти, которая на меня накатывает при разлуке с тобой. Я люблю тебя.
***
Что ты со мной, судьбу благодарю.
Без памяти и искренне люблю.
Хочу с тобою рядом оказаться,
Тепло обняться, нежно целоваться.
В глаза твои с восторгом заглянуть,
«Спасибо, что ты есть», – тебе шепнуть.
***
Любимая, люблю твои глаза, и волосы, и губы. Твою обворожительную улыбку, твои нежные руки, твою трепет, твою нежность и твою страсть. Обожаю свое состояние рядом с тобой и мечтаю пребывать в нем вечно. Ты — мое счастье и смысл жизни, мой вдохновляющий ангел и мое уверенное завтра.
***
Я не художник, но тебя рисую —
Рисую мысленно, когда тоскую.
Я не писатель, но пишу тебе,
Когда я не могу найти нигде.
Я музыку в душе своей пишу,
Хоть никогда о ней не расскажу,
Ведь все, что так прекрасно на земле,
Затмить не может мысли о тебе.
Я знаю, ты мне послана с небес,
Чтобы я умер и с тобой воскрес.
Нам вместе быть любовью суждено,
И там на небе все уж решено.
***
Милая моя, где найти нужные слова, чтобы высказать тебе, как ты прекрасна? Как выразить то, что я чувствую, глядя в твои невероятные глаза? Ты согреваешь мои сердце и душу, наполняешь их счастьем, желанием бороться за эту жизнь, найти себя и стать значимым человеком. Есть только три слова, которые скажут обо всём — я люблю тебя, моя единственная и родная!
***
Когда проходит час за часом
В делах обычных, в суете,
Вспомнив тебя с улыбкой, сразу
Я ближе становлюсь к мечте.
***
Люблю тебя. Так мало слов и такой огромный в них смысл. В этих двух словах все — и жизнь, и вечность, и счастье. А иногда разлука, одиночество, страдание и бесконечность. Все это зависит только от нас. Моя любовь к тебе — это только то, о чем я сегодня могу и хочу говорить, думать и чувствовать. Об одном прошу — будь рядом, а я буду делать все, чтобы ты ни на секунду не пожалела, что выбрала меня.
***
Ты самая прекрасная принцесса моих снов.
Шальная и опасная настигла нас любовь.
Мне самому не верится, что рядом я с тобой.
На чувствах жизнь вся держится и этот мир большой.
Твой взгляд меня, как молния, сражает наповал,
О, девушка, ты лучшая, о ком всю жизнь мечтал.
***
Я тебя очень бережно в своем сердце храню… каждый взгляд твоих красивых глаз, каждое слово, что произнесли твои ангельские губки, каждую секунду, что мы были рядом. Ты целиком и полностью заполонила собою мою душу и сердце… и не может моё сердечко уже без тебя… я люблю тебя малышка!
***
Вспоминай иногда, если хочешь — всегда.
Но я знаю: всегда невозможно.
Оставь в сердце своем уголок для меня,
Если это будет возможно…
***
В такую девушку, как ты, невозможно не влюбиться: все в тебе прекрасно и притягательно. Ты лучик солнца, который согревает меня в любую погоду. Вспоминаю каждый твой жест, каждый взгляд, каждое твое слово. Ты лучшая девушка на земле. Мне хочется прижать тебя крепко-крепко и защитить от всей непогод и бед в этом мире. Люблю тебя и хочу быть с тобой.