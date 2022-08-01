День любимой девушки 1 августа 2022: красивые открытки и поздравления

Люблю тебя. Так мало слов и такой огромный в них смысл. В этих двух словах все — и жизнь, и вечность, и счастье. А иногда разлука, одиночество, страдание и бесконечность. Все это зависит только от нас. Моя любовь к тебе — это только то, о чем я сегодня могу и хочу говорить, думать и чувствовать. Об одном прошу — будь рядом, а я буду делать все, чтобы ты ни на секунду не пожалела, что выбрала меня.