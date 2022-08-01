День любимой девушки 1 августа 2022: красивые открытки и поздравления

День любимой девушки 1 августа 2022: красивые открытки и поздравления
День любимой девушки 1 августа 2022: красивые открытки и поздравления
Сегодня, 04:03ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: pixabay.com
1 августа 2022 года в мире традиционно отмечается трогательный и милый праздник – день любимой девушки. Красивые открытки и душевные поздравления – в материале Atas.info.

Этот праздник принято называть Национальным днем любимых девушек или Национальным днем подруг. Каждой девушке захочется получить милое сообщение или добрую открытку.

Милые картинки и новые необычные поздравления с Днем девушки 2022

Фото:fresh-cards.ru

***

Не жду от жизни я чудес —

Я для тебя их совершаю!

Пишу я это смс,

Чтоб рассказать, как я скучаю!

Все мысли только о тебе,

Жизнь без тебя не представляю.

Мой главный человек в судьбе,

Тебя, мой ангел, обожаю!

Фото:fresh-cards.ru

***

Ещё один день — еще один повод для меня рассказать о том, что мне дорога каждая твоя черточка, каждое настроение и каждое слово. Не выразить словами тот ураган страстей, который возникает у меня при мыслях о тебе. Не сказать о той грусти, которая на меня накатывает при разлуке с тобой. Я люблю тебя.

Фото:fresh-cards.ru

***

Что ты со мной, судьбу благодарю.

Без памяти и искренне люблю.

Хочу с тобою рядом оказаться,

Тепло обняться, нежно целоваться.

В глаза твои с восторгом заглянуть,

«Спасибо, что ты есть», – тебе шепнуть.

Фото:fresh-cards.ru

***

Любимая, люблю твои глаза, и волосы, и губы. Твою обворожительную улыбку, твои нежные руки, твою трепет, твою нежность и твою страсть. Обожаю свое состояние рядом с тобой и мечтаю пребывать в нем вечно. Ты — мое счастье и смысл жизни, мой вдохновляющий ангел и мое уверенное завтра.

Фото:fresh-cards.ru

***

Я не художник, но тебя рисую —

Рисую мысленно, когда тоскую.

Я не писатель, но пишу тебе,

Когда я не могу найти нигде.

Я музыку в душе своей пишу,

Хоть никогда о ней не расскажу,

Ведь все, что так прекрасно на земле,

Затмить не может мысли о тебе.

Я знаю, ты мне послана с небес,

Чтобы я умер и с тобой воскрес.

Нам вместе быть любовью суждено,

И там на небе все уж решено.

Фото:fresh-cards.ru

***

Милая моя, где найти нужные слова, чтобы высказать тебе, как ты прекрасна? Как выразить то, что я чувствую, глядя в твои невероятные глаза? Ты согреваешь мои сердце и душу, наполняешь их счастьем, желанием бороться за эту жизнь, найти себя и стать значимым человеком. Есть только три слова, которые скажут обо всём — я люблю тебя, моя единственная и родная!

Фото:fresh-cards.ru

***

Когда проходит час за часом

В делах обычных, в суете,

Вспомнив тебя с улыбкой, сразу

Я ближе становлюсь к мечте.

Фото:fresh-cards.ru

***

Люблю тебя. Так мало слов и такой огромный в них смысл. В этих двух словах все — и жизнь, и вечность, и счастье. А иногда разлука, одиночество, страдание и бесконечность. Все это зависит только от нас. Моя любовь к тебе — это только то, о чем я сегодня могу и хочу говорить, думать и чувствовать. Об одном прошу — будь рядом, а я буду делать все, чтобы ты ни на секунду не пожалела, что выбрала меня.

Фото:fresh-cards.ru

***

Ты самая прекрасная принцесса моих снов.

Шальная и опасная настигла нас любовь.

Мне самому не верится, что рядом я с тобой.

На чувствах жизнь вся держится и этот мир большой.

Твой взгляд меня, как молния, сражает наповал,

О, девушка, ты лучшая, о ком всю жизнь мечтал.

Фото:fresh-cards.ru

***

Я тебя очень бережно в своем сердце храню… каждый взгляд твоих красивых глаз, каждое слово, что произнесли твои ангельские губки, каждую секунду, что мы были рядом. Ты целиком и полностью заполонила собою мою душу и сердце… и не может моё сердечко уже без тебя… я люблю тебя малышка!

Фото:fresh-cards.ru

***

Вспоминай иногда, если хочешь — всегда.

Но я знаю: всегда невозможно.

Оставь в сердце своем уголок для меня,

Если это будет возможно…

Фото:fresh-cards.ru

***

В такую девушку, как ты, невозможно не влюбиться: все в тебе прекрасно и притягательно. Ты лучик солнца, который согревает меня в любую погоду. Вспоминаю каждый твой жест, каждый взгляд, каждое твое слово. Ты лучшая девушка на земле. Мне хочется прижать тебя крепко-крепко и защитить от всей непогод и бед в этом мире. Люблю тебя и хочу быть с тобой.

Фото:fresh-cards.ru

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