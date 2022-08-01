Неизвестные «припарковали» электросамокаты на светофоры в Новосибирске

Неизвестные «припарковали» электросамокаты на светофоры в Новосибирске
Неизвестные «припарковали» электросамокаты на светофоры в Новосибирске
Вчера, 11:44ОбществоФото: АСТ-54
Жители Новосибирска заметили необычную парковку электросамокатов в Октябрьском районе утром 1 августа. Неизвестные хулиганы развесили их на дорожные знаки и светофоры.

«Самокатами украсили светофоры на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев. Это как бы шутка, но не смешная. Из-за них может произойти сбой в работе уличных устройств. Да и вообще, разве это не вред частному и казенному имуществу?», - рассказала Atas.info очевидица.

В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» уже появилась фотография с места вандализма. Некоторых сибиряков она развеселила.

«Зато не смогут их арендовать и гонять по всему городу»; «Может там есть солнечная панель и так самокаты заряжают», - шутят новосибирцы в соцсети.

Atas.info пока не смог узнать, кто ответственен за электросамокаты, кому положено их убрать с уличных знаков.

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