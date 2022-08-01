Поправки в закон о рекламе бросили вызов региональным властям

Депутаты Госдумы РФ согласовали в первом чтении проект закона о создании единого оператора наружной рекламы и объявлений частных лиц. По мнению экспертов рекламного рынка, лидеров политических партий, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и политиков, новый закон опасен для экономики, бизнеса и граждан.

Документ предполагает наделение частной компании-оператора исключительным правом на размещение цифровой наружной рекламы, при этом рекламные конструкции могут быть размещены где угодно, включая объекты культурного наследия. Кроме того, единый оператор получает право устанавливать за свои услуги неограниченную цену. И наконец, в сферу полномочий данной компании войдут также все объявления частных лиц, которые она будет публиковать на своем сервисе. Об этом пишет lenta.ru. И если ранее главы регионов могли контролировать появление наружной рекламы и следить, чтобы она размещалась с учетом географических и архитектурных особенностей населенных пунктов, то теперь все будет зависеть только от частной компании-оператора, которая, скорее всего, будет зарегистрирована в российской столице. Региональные политики справедливо полагают, что это нововведение уничтожит рынок наружной рекламы в Новосибирской области, лишив ее значительной части доходов в бюджет, а также напрямую ударит по сфере влияния главы региона Андрея Травникова, который лишится политических полномочий в области управления медиа-средой территорий, относящейся к наружной рекламе. Самих же участников рекламного рынка принятие нового закона ввело в состояние шока. Сейчас они обивают пороги чиновников и депутатов с просьбой пребывают не допустить монополии в этой сфере и не уничтожать стабильно работающий конкурентный рынок. В ФАС также не оценили закон о создании единого оператора наружной рекламы. Как заявила замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Яна Склярова, принятие этого документа может привести к злоупотреблениям одной компании в отношении других участников рынка, не говоря уже о том, что появление частной компании-оператора, которая будет совмещать функции хозяйствующего субъекта и госоргана, противоречит действующим запретам антимонопольного законодательства. Склярова отметила и неурегулированность ценовых решений для единого оператора в проекте закона, а также некорректность аннулирования действующих норм законодательства о культурном наследии и ГОСТа для наружной рекламы. И наконец, представитель ФАС заявила, что законопроект подразумевает «неконкурентные процедуры», согласно которым оператор может без участия торгов заключать контракты на срок до тридцати лет. Это выглядит как барьер для выхода на рынок других компаний, включая организации малого и среднего бизнеса, подчеркнула Яна Склярова. Ряд депутатов Госдумы также настроены на то, чтобы не допустить окончательного принятия законопроекта. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что эта тема очень серьезная, и парламентарии фракции высказались против реализации документа. Он пояснил, что в случае вступления данного проекта закона в силу на рекламном рынке появится монополия, десятки тысяч россиян потеряют работу, а внешний облик городов будет нарушен.И наконец, законопроект коснется множества пользователей сайтов объявлений. С Мироновым согласился и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг, который высказался за прекращение рассмотрения законопроекта, который способен оставить страну без рекламного рынка. В свою очередь глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что новый закон приведет к десятков компаний, работающих в сфере наружной рекламы. Он пояснил, что депутаты фракции также голосовали против принятия документа, опасаясь, что тот создаст неестественную монополию. А депутат из фракции КПРФ Николай Арефьев заявил, что закон не имеет никакого отношения к обеспечению нацбезопасности. Автор документа не привел ни одного примера размещения баннера, который бы противоречил интересам страны, резюмировал он. Не поддержали принятие закона о создании единого оператора наружной рекламы и единороссы. В частности, член «Единой России» Николай Будуев подчеркнул, что документ, наделяющий эксклюзивными полномочиями одну-единственную частную компанию, не был согласован с регионами, ФАС и отраслевым сообществом. Он также сообщил, что в региональных отделениях ЕР начат сбор замечаний к проекту закона, часть которых уже направлена председателю Госдумы Вячеславу Володину, в Совет Федерации и ФАС.

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