Тысячи новосибирцев собрались на масштабное авиашоу-2022 в Мочище

Тысячи новосибирцев собрались на масштабное авиашоу-2022 в Мочище
Тысячи новосибирцев собрались на масштабное авиашоу-2022 в Мочище
Вчера, 09:31ОбществоФото: сайт Правительства НСО

110 тысяч человек пришли посмотреть авиашоу в Мочище под Новосибирском

Прошедшее накануне авиашоу в Мочище Новосибирской области собрало тысячи зрителей, которые приехали даже из других городов. В Телеграм-канале «Новосибирь» сообщается, что мероприятие посетили 110 тысяч человек.

Масштабный авиационный фестиваль «Будем жить» проходил в поддержку военных. Программа авиашоу была разнообразной. Там выступили авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Стрижи», старейшая в России пилотажная группа «Русь», а также первая российская женская пилотажная группа «Барсы».

«Авиашоу впечатлило своими масштабами. Даже на Дне города Новосибирска было меньше народу, мне кажется. Тысячи машин, еще больше людей – все наблюдали за летными трюками в небе. Не описать словами, насколько шоу дало эмоций»,

поделилась с Atas.info сибирячка Диана.

Напомним, ранее замминистра транспорта прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище под Новосибирском. Источник Atas.info утверждает, что Невежин прыгал с парашютом не впервые в своей жизни, но ему понадобился инструктор. После совершенного прыжка он чувствовал себя отлично и был в восторге.

Сюжеты:
Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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