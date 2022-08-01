Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% в Новосибирской области

Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% в Новосибирской области
Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% в Новосибирской области
Вчера, 10:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекции фиксируется в Новосибирской области. Об этом доложил руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 1 августа 2022 года.

Вторую неделю фиксируется рост заболеваемости как по городу, так и по области. За 7 дней коронавирус подтвердился у 443 человек (ранее вирус подтвердили у 368 новосибирцев), что больше прошлой недели на 20%. Заболеваемость ОРВИ – 9 352 случая.

"Коэффициент распространения вируса выше 1, что говорит о тенденции к росту. Заболеваемость в легкой форме протекает у 97%"

уточнил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов.

За неделю было проведено более 42 тысяч тестов. Количество обратившихся за прививками выросло до 5% - на прошлой неделе 2%.

Кроме того, фиксируется рост желающих привиться. Так, первым компонентом вакцинировались 15 тысяч человек – больше, чем на прошлой неделе. Второй компонент поставили более 6 тысяч человек, что больше на 2 тысячи человек, чем на прошлой неделе.

Напомним, врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предупредила, что боль в горле может сигнализировать о заражении штаммом COVID-19 «Кентавр». Все наиболее выраженные и второстепенные симптомы она перечислила Atas.info.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегоднякоронавирусНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы