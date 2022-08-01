Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% в Новосибирской области

Стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекции фиксируется в Новосибирской области. Об этом доложил руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 1 августа 2022 года.

Вторую неделю фиксируется рост заболеваемости как по городу, так и по области. За 7 дней коронавирус подтвердился у 443 человек (ранее вирус подтвердили у 368 новосибирцев), что больше прошлой недели на 20%. Заболеваемость ОРВИ – 9 352 случая. "Коэффициент распространения вируса выше 1, что говорит о тенденции к росту. Заболеваемость в легкой форме протекает у 97%" уточнил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов. За неделю было проведено более 42 тысяч тестов. Количество обратившихся за прививками выросло до 5% - на прошлой неделе 2%. Кроме того, фиксируется рост желающих привиться. Так, первым компонентом вакцинировались 15 тысяч человек – больше, чем на прошлой неделе. Второй компонент поставили более 6 тысяч человек, что больше на 2 тысячи человек, чем на прошлой неделе. Напомним, врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предупредила, что боль в горле может сигнализировать о заражении штаммом COVID-19 «Кентавр». Все наиболее выраженные и второстепенные симптомы она перечислила Atas.info.

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