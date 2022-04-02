Синоптики спрогнозировали потепление до +14 градусов в Новосибирске

Во вторник, 5 апреля, ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В ближайшее время воздух продолжит нагреваться, а уже 5 апреля температура достигнет +14 градусов.
По данным синоптиков, 3 апреля ночью будет до 0 градусов, а днем до +5. 4 апреля ожидается до +3 ночью и до +11 градусов днем.
Однако будет держаться ветреная погода до 9 метров в секунду с порывами до 14 м/с.
Напомним, что популярные сервисы о погоде составили прогноз на апрель 2022 в Новосибирске. По данным синоптиков, минусовых температур в городе больше не будет.