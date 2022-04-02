Украинский флаг сняли с жилого дома под Новосибирском

Украинский флаг сняли с жилого дома под Новосибирском
Украинский флаг сняли с жилого дома под Новосибирском
Сегодня, 06:37ОбществоАлександр КондратьевФото: "Родные берега"
Флаг Украины висел на балконе 60-летней жительницы новосибирского Академгородка

Спасатели МАСС сняли флаг Украины с многоэтажного дома в микрорайоне Щ на улице Разъездной, 16 в новосибирском Академгородке.

Флаг висел на высоком жилом доме несколько недель. Полицейские пытались уговорить 60-летнюю хозяйку квартиры снять его, но та даже не открывала дверь, сообщает издание «Родные берега».

Пришлось звать на помощь спасателей, которые при помощи альпинистского снаряжения спустились с крыши и сняли флаг на балконе.

На снятие флага спасателям потребовалось чуть меньше одной минуты.

Напомним, что украинские "психвойска" начали виртуальное наступление на Россию. Жители Новосибирской области пожаловались на новые спам-звонки.

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