Спасатели МАСС сняли флаг Украины с многоэтажного дома в микрорайоне Щ на улице Разъездной, 16 в новосибирском Академгородке.
Флаг висел на высоком жилом доме несколько недель. Полицейские пытались уговорить 60-летнюю хозяйку квартиры снять его, но та даже не открывала дверь, сообщает издание «Родные берега».
Пришлось звать на помощь спасателей, которые при помощи альпинистского снаряжения спустились с крыши и сняли флаг на балконе.
На снятие флага спасателям потребовалось чуть меньше одной минуты.
Напомним, что украинские "психвойска" начали виртуальное наступление на Россию. Жители Новосибирской области пожаловались на новые спам-звонки.