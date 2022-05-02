Новосибирцы пожаловались на адскую жару +39 градусов в квартирах

Мужчина предоставил термометр, который был установлен в его квартире – там показывалось значение +39 градусов из-за жары и отопления в Новосибирске.

Жители Новосибирска пожаловались на сильную жару в квартирах из-за не выключенного отопления – температура в помещении доходит до +39 градусов. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Несмотря на жаркую погоду на улице города, батареи дома греют практически как зимой – заявили жители. «Недавно на улице было +27 градусов. В доме на улице Гаранина, 5, включено отопление. Мы звонили в диспетчерскую ЖКХ с просьбой убавить отопление или отключить его. Ответили, что зимний период ещё не окончен», - пожаловался новосибирец. Мужчина предоставил термометр, который был установлен в его квартире – там показывалось значение +39 градусов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter