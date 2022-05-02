Новосибирцы пожаловались на адскую жару +39 градусов в квартирах

Новосибирцы пожаловались на адскую жару +39 градусов в квартирах
Новосибирцы пожаловались на адскую жару +39 градусов в квартирах
Сегодня, 10:13ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мужчина предоставил термометр, который был установлен в его квартире – там показывалось значение +39 градусов из-за жары и отопления в Новосибирске.

Жители Новосибирска пожаловались на сильную жару в квартирах из-за не выключенного отопления – температура в помещении доходит до +39 градусов. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Несмотря на жаркую погоду на улице города, батареи дома греют практически как зимой – заявили жители.

«Недавно на улице было +27 градусов. В доме на улице Гаранина, 5, включено отопление. Мы звонили в диспетчерскую ЖКХ с просьбой убавить отопление или отключить его. Ответили, что зимний период ещё не окончен», - пожаловался новосибирец.

Мужчина предоставил термометр, который был установлен в его квартире – там показывалось значение +39 градусов.

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