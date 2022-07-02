Ученый из Новосибирска Дмитрий Колкер, задержанный ФСБ за госизмену, гипотетически смог предать родину и раскрыть важные вещи, ведь он разрабатывал лазеры для российских военных. Atas.info постарался выяснить, виновен Колкер или нет.

Напомним, что 54-летний ученый является доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и НГУ. Также он профессор кафедры лазерных систем НГТУ НЭТИ. Однако в последнее время Колкер находился на длительном больничном – у него четвертая стадия рака поджелудочной железы, но сотрудники ФСБ все-таки забрали его из больницы и увезли в Москву, где и посадили в СИЗО. Умер арестованный по подозрению в госизмене новосибирский физик Колкер Сын ученого Максим Колкер заявляет, что его отца задержали за презентации в Китае для студентов и даже предоставил заключение комиссии на содержание гостайны – результат отрицательный. При этом он подтверждает то, что уголовное дело на его отца очень засекречено – полных данных у него нет. Чем занимался задержанный ФСБ профессор НГУ: рассказали студенты и коллеги Вполне вероятно, что Дмитрий Колкер мог выдать зарубежным странам намного больше информации, которая сейчас заинтересовала правоохранительные органы. Редакции стало известно, что мужчина разрабатывал специальные лазеры на протяжении многих лет – они используются на огнестрельном оружии, баллистических ракетах и другом вооружении. Мог ли он выдать некоторые секретные формулы – покажет дело, но такая вероятность есть. «Я располагаю такой информацией, но для своей и вашей безопасности такие данные лучше не буду передавать»сказал Atas.info сын Колкера, намекнув, что его отец действительно занимался такими разработками, но он боится об этом упоминать. При этом студентка ФФ НГУ Ксения Б. процитировала известную цитату всех разработчиков лазеров – «Одной из первых задач поставленных перед разработчиками лазеров стала борьба за стратегическое оружие массового поражения». Поэтому Дмитрий Колкер мог заниматься более скрытыми для общества вещами. Странно и то, что вслед за Колкером задержали в Новосибирске и ученого ИТПИ СО РАН Анатолия Маслова по подозрению в госизмене – его тоже отправили в Москву. Atas.info из достоверных источников стало известно, что новосибирский ученый Дмитрий Колкер действительно причастен к преступлению, которое ему инкриминируют. Человек, конечно, заслуженный, но от ответственности это не спасает.

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