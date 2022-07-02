В Новосибирске ищут родственников пенсионерки с потерей памяти

В Новосибирске ищут родственников пенсионерки с потерей памяти
В Новосибирске ищут родственников пенсионерки с потерей памяти
Вчера, 10:38ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Волонтеры разыскивают родных пожилой женщины, которую 29 июня нашли прохожие в ночнушке в Советском районе Новосибирска. Пенсионерка страдает потерей памяти и называет себя Валентина.

На вид женщине около 80 лет. Неравнодушие горожане заметили её гуляющей в ночной пижаме по улице – она была растеряна. Оказалось, что пенсионерка даже не знает, где её дом.

«Женщину госпитализировали в больницу. Её соседи по палате обратились к нам, чтобы мы нашли родственников. У пенсионерки проблемы с памятью, она ничего не помнит, но называет себя Валентина. Спутанно разговаривает, перечисляет какие-то имена. Наши экипажи работали в микрорайоне Нижняя Ельцовка, где она была найдена, но никто о бабушке не знает. В полицию также не поступали заявления о пропаже», - рассказала Atas.info руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

На пенсионерку Валентину составили ориентировку: рост 155, голубые глаза, седая. Есть родимое пятно на щеке справа.

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