В Новосибирске ищут родственников пенсионерки с потерей памяти

«Женщину госпитализировали в больницу. Её соседи по палате обратились к нам, чтобы мы нашли родственников. У пенсионерки проблемы с памятью, она ничего не помнит, но называет себя Валентина. Спутанно разговаривает, перечисляет какие-то имена. Наши экипажи работали в микрорайоне Нижняя Ельцовка, где она была найдена, но никто о бабушке не знает. В полицию также не поступали заявления о пропаже», - рассказала Atas.info руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.