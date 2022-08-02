Четыре тысячи евро украли во Флоренции у бизнесвумен из Новосибирска

Четыре тысячи евро украли во Флоренции у бизнесвумен из Новосибирска
Четыре тысячи евро украли во Флоренции у бизнесвумен из Новосибирска
Сегодня, 11:04ОбществоФото: Наталья Шик, Вконтакте

Бизнесвумен из Новосибирска обокрали во Флоренции

Сибирячка, владеющая брендом косметики и салонами красоты в Новосибирске, стала жертвой ограбления во Флоренции. Женщина заселилась в пятизвездочный отель и именно там из ее номера украли 4 тысячи евро, о чем пишет Мэш Сибирь.

Жертвой ограбления стала бьюти-блогер и основательница бренда SHIK – Наталья Шик. По ее словам, бизнесвумен заселилась в отель Флоренции под названием NH Collection Firenze Porta Rossa. Отношения с персоналом сразу не заладились.

Ее плохо обслуживали, а после очередного скандала – просто ограбили. Из ее номера стащили 4 500 евро, что в рублях составляет 280 тысяч рублей. В отеле заявили, что никакой ответственности не несут. Помочь не смогли и полицейские.

«У нас, конечно, кошмар случился, вообще не ожидали… Нас обокрали в Италии, обокрали в отеле, сумма бешеная – 4,5 тысячи евро. Отель в центре [города], я очень не рекомендую сюда ехать. Потому что мы три дня воевали с обслуживанием, оно было суперотвратительное. Во-вторых, полиции всё равно»,

поделилась Наталья Шик.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы