Четыре тысячи евро украли во Флоренции у бизнесвумен из Новосибирска

Бизнесвумен из Новосибирска обокрали во Флоренции

Сибирячка, владеющая брендом косметики и салонами красоты в Новосибирске, стала жертвой ограбления во Флоренции. Женщина заселилась в пятизвездочный отель и именно там из ее номера украли 4 тысячи евро, о чем пишет Мэш Сибирь.

Жертвой ограбления стала бьюти-блогер и основательница бренда SHIK – Наталья Шик. По ее словам, бизнесвумен заселилась в отель Флоренции под названием NH Collection Firenze Porta Rossa. Отношения с персоналом сразу не заладились. Ее плохо обслуживали, а после очередного скандала – просто ограбили. Из ее номера стащили 4 500 евро, что в рублях составляет 280 тысяч рублей. В отеле заявили, что никакой ответственности не несут. Помочь не смогли и полицейские. «У нас, конечно, кошмар случился, вообще не ожидали… Нас обокрали в Италии, обокрали в отеле, сумма бешеная – 4,5 тысячи евро. Отель в центре [города], я очень не рекомендую сюда ехать. Потому что мы три дня воевали с обслуживанием, оно было суперотвратительное. Во-вторых, полиции всё равно», поделилась Наталья Шик.

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