Что такое социальная пенсия и как её оформить?

Социальная пенсия — ежемесячная выплата от государства, положенная нетрудоспособным гражданам независимо от их трудового стажа. Если индивидуальный коэффициент заявителя слишком мал для получения страховой пенсии, то стоит рассмотреть данный вариант пособия.
Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алёна Талаш акцентирует внимание на том, что получатели соцпенсии обязательно должны проживать в РФ на постоянной основе и соответствовать ряду критериев для оформления данного вида социальных выплат.
По словам эксперта, право на соцпенсию имеют, в частности, граждане без трудового стажа или лица, выслуги лет которых недостаточно для получения страховой пенсии по старости. Есть 3 основных вида социального обеспечения:
Таким образом, на пособие могут претендовать:
Также, по словам кандидата экономических наук Алёны Талаш, на получение пенсии могут рассчитывать физлица без российского гражданства, которые живут в России более 15 лет, при достижении определенного возраста (65 — 70 лет), и малочисленные народы Севера.
Налоговый консультант Алёна Талаш:
«При переезде из России в другое государство на ПМЖ человек теряет право на пособие. Правило также распространяется на граждан, у которых есть двойное гражданство».
Порядок определения и выплаты соцпенсий регулируется положениями ФЗ № 166 от 15.12.2001 года. Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета.
Эксперт-аудитор Алёна Талаш рассказала, что государство устанавливает индивидуальный уровень соцпенсии для разных категорий получателей. Индексация проводится ежегодно 1 апреля, размер прибавки зависит от величины прожиточного минимума в России и конкретных регионах (с учетом районных коэффициентов).
С 01.04.2022 года социальная пенсия была проиндексирована на 8,6%. Ее размер для различных категорий получателей составил:
Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алёна Талаш:
«Стоит понимать, что выше приведены базовые суммы без учета дополнительного коэффициента, который зависит от населенного пункта. Если размер пенсии физического лица будет меньше установленной величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то гражданин вправе претендовать на федеральную или региональную доплату. Узнать, как увеличить сумму ежемесячного обеспечения, можно в территориальном органе ПФР по месту своего жительства».
Для оформления пенсии по соцобеспечению необходимо представить в отделение ПФР по месту жительства документы, перечень которых зависит от вида пособия. Например, лицам, достигшим пенсионного возраста, потребуется предоставить паспорт гражданина РФ и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Эксперт-аудитор Алёна Талаш уточнила, что если субъект переехал в Россию из другой страны, то потребуется сделать запрос в миграционную службу (МВД) для получения документа, подтверждающего период проживания в РФ.
Инвалиды вправе претендовать на пенсию на период, определенный в ходе медицинской экспертизы, в рамках которой человеку поставили инвалидность:
Если группа инвалидности определена как бессрочная, то проходить повторно освидетельствование не придется. В этом случае, по словам эксперта Алёны Талаш, факт трудоустройства никак не повлияет на выплаты. На основании медэкспертизы инвалиды получают индивидуальную программу реабилитации (ИПРА), а также справку. Указанные документы вместе с удостоверением личности необходимо представить в Пенсионный фонд по месту регистрации физлица.
По потере кормильца или в случаях, когда родители ребенка неизвестны, выплаты могут предоставлять до 18 лет или до 23 лет (для студентов-очников). Факт иждивения в этом случае доказывать не придется, но по достижении совершеннолетия обязательно нужно представить в ПФР документы, которые подтвердят, что студент обучается на очной форме.
Кандидат экономических наук Алёна Талаш:
«Для получения социальной пенсии по старости у гражданина должны отсутствовать подтвержденные источники дохода, а также официальное место трудоустройства. От имени физлица, претендующего на социальную пенсию, может действовать его официальный представитель. В этом случае к общему пакету документации прилагается нотариально заверенная доверенность на право осуществления данного действия».
Налоговый консультант Алёна Талаш пояснила, что если для получения страховой пенсии в 2022 году нужно проработать официально не менее 13 лет и иметь 23,4 ИПК, то для получения социальной пенсии необходимо выполнить другие условия:
Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алёна Талаш:
«Таким образом, получить соцпенсию по инвалидности, потере кормильца, старости и некоторым другим основаниям могут только безработные граждане. Если вы официально трудоустроитесь уже после того, как вам назначат выплату, ее приостановят в силу ч. 5 ст. 11 ФЗ № 166 от 15.12.2001 года. Если суммы пенсионного обеспечения недостаточно, то можно подать заявление в ПФР по месту жительства на увеличение пособия до величины прожиточного уровня пенсионера (ПМП), установленного в конкретном регионе».