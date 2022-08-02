День ВДВ 2 августа 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником

День ВДВ 2 августа 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником
День ВДВ 2 августа 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником
Сегодня, 09:00ОбществоАлександр КондратьевФото: ВДВ - Никто, кроме нас / ВК
День Воздушно-десантных войск в России празднуется 2 августа 2022 года – Atas.info собрал лучшие поздравления и открытки с символами спецоперации на Украине -- Z и V.
Фото:pozdravok.com

Вы парни отчаянные, рисковые, не страшащиеся опасностей. Всегда на передовой. Элита наших войск. Страна может по праву гордиться войсками ВДВ. С праздником вас, крылатая пехота. Здоровья, счастья и поддержки родных и близких вам людей!

Фото:pozdravok.com

Дорогие наши десантники! В этот прекрасный, праздничный день поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем, чтобы ваши цели и мечты всегда воплощались в жизни. А храбрые и мужественные сердца не знали разочарований и обид. Крепкого здоровья вам и сил. Вы достойны быть на высоте!

Фото:pozdravok.com

В день ВДВ на улицах городов много парней, мужчин в тельняшках и голубых беретах. Десантник всегда идет напролом, несмотря на опасности. Гордость и уважение мы испытываем за таких парней. Мы рады вас сегодня поздравить и пожелать огромного как небо счастья. Покорения любой вершины. Вы достойны лучшего. За ВДВ!

Фото:pozdravok.com

Уважаемые воины ВДВ! Вы всегда являлись и будете являться гордостью нашей страны. Желаем радости вашим сильным сердцам. Храбрости в ответственные моменты. Чтобы счастье с регулярной точностью посещало ваши дома и семьи. Удачи вам, побед и всего самого наилучшего. С праздником!

Фото:pozdravok.com

Войска ВДВ – это люди, которые встречали множество трудностей на своем пути, но не останавливались, а шли вперед. В вас наша надежда на лучшее. Вы – наша гордость. Поздравляем вас с праздником, воины! Пусть ваши сердца излучают тепло, глаза сияют, словно солнце в небе. Удачи вам и вашим близким. Храни вас Господь!

Фото:pozdravok.com

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