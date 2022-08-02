Десантники отмечают День ВДВ в Новосибирске: ездят по встречке, купаются в Оби

Бывшие военнослужащие Воздушно-десантных войск отмечают 2 августа свой профессиональный праздник – день ВДВ. Как всегда не прошло без происшествий – они нарушают ПДД и купаются в Оби.

В регионе произошел не один инцидент, в котором задействованы «голубые береты». Например, на Горском жилмассиве в Новосибирске чуть не произошла авария – десантники выехали с флагами на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД начали поиск водителя – ему грозит штраф около 5 тысяч рублей и лишение прав до 6 месяцев. Очевидцы утверждают, что десантники также оккупировали реку Обь – они там купаются прямо в одежде. На улицах сейчас ходит много выпивших служивых, но агрессии не проявляют. Стоит отметить, что в парках и скверах городским властям пришлось отключить фонтаны и слить с них воду, чтобы избежать вандализма со стороны ВДВшников.

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