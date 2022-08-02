Десантники отмечают День ВДВ в Новосибирске: ездят по встречке, купаются в Оби

Десантники отмечают День ВДВ в Новосибирске: ездят по встречке, купаются в Оби
Десантники отмечают День ВДВ в Новосибирске: ездят по встречке, купаются в Оби
Вчера, 20:55ОбществоАлександр КондратьевФото: Дмитрий Тростников
Бывшие военнослужащие Воздушно-десантных войск отмечают 2 августа свой профессиональный праздник – день ВДВ. Как всегда не прошло без происшествий – они нарушают ПДД и купаются в Оби.

В регионе произошел не один инцидент, в котором задействованы «голубые береты». Например, на Горском жилмассиве в Новосибирске чуть не произошла авария – десантники выехали с флагами на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД начали поиск водителя – ему грозит штраф около 5 тысяч рублей и лишение прав до 6 месяцев.

Очевидцы утверждают, что десантники также оккупировали реку Обь – они там купаются прямо в одежде. На улицах сейчас ходит много выпивших служивых, но агрессии не проявляют.

Стоит отметить, что в парках и скверах городским властям пришлось отключить фонтаны и слить с них воду, чтобы избежать вандализма со стороны ВДВшников.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы